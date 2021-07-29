Дочь рассказала об "изюминке" очень необычного памятника Легкоступовой

14 августа исполнится год со дня скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой. О том, как семья готовится к этой скорбной дате, корреспондент "Дни.ру" спросил у дочери звезды – певицы Анэтты Бриль.

Уход исполнительницы хитов про "Ягоду-Малину" и "Каплю в море" был внезапным и трагическим. 6 августа 2020 года артистка была госпитализирована из своей квартиры в Москве с тяжелой черепно-мозговой травмой. Увечья оказались столь серьезными, что Следственный комитет начал проверку. А 14 августа Легкоступова умерла – ей было всего 54 года...

После прощания в "Похоронном доме Троекурово" тело звезды эстрады было кремировано. Согласно воле Легкоступовой, часть праха развеяли над Черным морем в ее любимой Феодосии. А вторую часть 30 декабря 2020 года, в 55-й день рождения певицы, захоронили на Троекуровском кладбище столицы.

"Да, скоро уже годовщина, – вздыхает дочь исполнительницы Анэтта Бриль. – Мы планируем в этот день собраться в семейном кругу и устроить вечер памяти".

Рассказала Анэтта и про памятник, который скоро появится на могиле знаменитой матери. "Еще в марте был готов эскиз, – уверяет наследница. – Памятник будет очень необычным, оригинальной формы, с красивыми словами, со своей "изюминкой". Планируем ставить его к маминому дню рождения (теперь уже дню памяти) – к 30 декабря. В этот день как раз исполнится год с момента захоронения, потому что вторую части праха предали земле именно в мамин юбилей. Тем самым мы исполним христианский обычай – выждем год".