"Ее уже нет с нами": Смерть в семье Толкалиной всполошила народ

В Сети появилось изображение покойной воспитанницы Любови Толкалиной. Мертвое, но прекрасное создание заглянуло россиянам в душу.

Терять близких всегда больно, особенно, когда они становятся самыми родными. Нежная привязанность к сфинксу Сатише довела Любовь Толкалину до отчаяния, когда кошка умерла. Горе хлынуло в семью актрисы в мае прошлого года. Артистка признавалась, что воспринимала животное как свою сестру и боевую подругу. Несмотря на смерть, Сатиша продолжает смотреть на своих хозяев желтыми раскосыми глазами, правда, всего лишь с портрета. На днях наследница звезды Мария Кончаловская показала на видео картину, где изображена вместе с усопшей.

"Это моя кошка. К сожалению, ее уже нет с нами. Так что это исторический портрет", — заявила девушка в инстаграм-истории, хвастаясь полотном. Художница изобразила Сатишу, как живую. Картина продолжает согревать сердца членов семьи Любови Толкалиной, когда в них таится скорбь из-за невосполнимой утраты любимого питомца.

Глядящая с портрета кошка задела пользователей Сети за живое. Многие вспомнили о своих домашних питомцах, которые ушли из жизни, причинив душевные муки. Любови Толкалиной повезло, что у нее сохранился не только портрет с покойной воспитанницей, но и много фотографий. Они напоминают ей о том, каким чудесным существом была Сатиша и сколько она дарила тепла.

