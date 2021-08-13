"Крепись, старик": Шуфутинскому предсказали страшную участь

Третьего сентября в Кремлевском дворце должен был состояться концерт Михаила Шуфутинского. Однако его перенесли во второй раз.

Изначально мероприятие должно было пройти еще 13 апреля этого года, в день рождения знаменитости. Однако из-за пандемии и строгих ограничений концерт был перенесен на крайне знаковую для творчества звезды дату – третье сентября. Поклонников снова ждало грандиозное разочарование.

Михаил Шуфутинский расстроился не меньше всех обожателей. Он отметил, что их постигла очередная неудача, так как теперь концерт перенесли на третье сентября следующего года. Исполнитель рассказал, что ему крайне грустно осознавать, что расставание со слушателями будет настолько длительным. "Надеюсь, в следующий раз повезет", – указал он в соцсетях.

Поклонники Михаила Захаровича до сих пор не могут поверить в случившееся. В Сети они негодуют, обращаются к знаменитости, организаторам и требуют, чтобы мероприятие состоялось скорее. Вдобавок ко всему, деньги за билеты пока никто не вернул публике.

Некоторые читатели крайне скептически относятся к страданиями поклонников Михаила Шуфутинского. Они отметили, что не видят никакой трагедии в случившемся. "И что так рыдаем? Как теперь с этим жить? Остается только наложить на себя и руки, и ноги", "Ничего, сейчас съездит отдохнет, поправится", "Бабло собрал, ковидом переболел, концерт перенес. Настоящий король шансона", – иронизировали они.



Народ даже попытался сделать предсказание для артиста. Однако мало кому оно пришлось по душе. "Зря на десять лет вперед не перенес. Не удивлюсь, если с ним что-то случится. Недавно женился на молодой, все старики с молодыми женами быстро исчезают. Крепись, старик!" – оставил страшные слова один из пользователей.

