Монеточки больше нет: Известную певицу "хоронят" заживо

Исполнительница хита "Каждый раз" сообщила сенсационную новость. Певица Монеточка прощается с фанатами.

Популярная среди молодежи артистка приняла серьезное решение. Елизавета Гырдымова решила отказаться от творческого псевдонима Монеточка, который не только прославил ее на всю страну, но и позволил оставаться востребованной звездой отечественного шоу-бизнеса. 23-летняя знаменитость заявила, что хочет подобрать более серьезное сценическое имя. Певица Монеточка утверждает, что уже переросла свой псевдоним и он ее сильно раздражает.

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Кроме того, девушка планирует изменить формат исполнения песен. Раньше среди российских поп-звезд ее выделял высокий голос, похожий на звон монеты. Елизавета Гырдымова призналась, что у нее совсем другой вокальный тембр. "У меня никакое не сопрано, я всегда была первым, вторым альтом", — поделилась артистка. Отказываясь от псевдонима и характерного вокала, певица Монеточка фактически "хоронит" себя заживо. Велика вероятность того, что девушка не сможет повторить успех, а вернуться в прежнее русло уже не получится.

Примечательно, что многие пользователи Сети не разделяют энтузиазма звездной барышни и не видят в ней перспектив. "Глядя на нее, складывается чувство отторжения. Будто бы меня кормят грязью, простите за выражение", "Под твою музыку люди в лучшем случае кончают с собой", "Отвратная особа!" — написал народ в комментариях к интервью с певицей Монеточкой.