Облитый помоями Костюшкин сцепился с певицей Монеточкой

Экс-участник группы "Чай вдвоем" уже год отстаивает свои права. Звездный мужчина обвиняет певицу Монеточку в плагиате, якобы ее трек "Мама, я не зигую" нарушает его авторские права на песню "Женщина, я не танцую". Представители Стаса Костюшкина не раз пытались разрешить ситуацию, но певица Монеточка ни в какую не захотела выплачивать коллеге крупную сумму денег. Максимум, который предложили певцу — 100 долларов, которые в данной ситуации равноценны плевку в лицо.
Помощники Стаса Костюшкина больше не собираются терпеть отказы со стороны молодой артистки. Последняя претензия экс-участника "Чай вдвоем" осталась без ответа, а на предыдущие запросы реакция представителей Монеточки была крайне негативной. Выяснять отношения артистам придется в суде. Об этом ФАН сообщил адвокат Стаса Костюшкина. По словам юриста, они намерены получить от Монеточки не меньше 900 тысяч рублей.
Напомним, Стас Костюшкин померился грудью с Митей Фоминым. Накаченные мужчины устроили небольшое соревнование на церемонии вручения премии RU.TV. Артисты продемонстрировали публике торчащие соски, хвастаясь результатами усердной работы в спортзале. Момент получился ярким и заинтересовал собравшийся на мероприятии народ.
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