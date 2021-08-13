Начала предвыборную кампанию с обмана: Довлатова возмущена бесчинством полезшей во власть Булановой

В прессе появилась информация, будто бы ведущая "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" поддержала Буланову на выборах в правительство Северной столицы.
"К сожалению, в большинстве материалов на данную тему фигурирует мое имя, как человека, поддержавшего инициативу, – огорчена Довлатова. – Действительно, незадолго до обнародования этой информации, ко мне обратилась по телефону журналистка одного интернет-издания с просьбой прокомментировать инициативу Татьяны Булановой. И, конечно же, я высказалась о необходимости поддержки пожилых людей, пенсионеров. Однако я даже представить себе не могла, что в будущем мое мнение и имя будет использоваться для политической агитации и обращения в ЦИК".
"Подозреваю, что Татьяну кто-то сбил с толка, предложив ей упоминать коллег по цеху, – считает Довлатова. – Считаю, что начинать предвыборную кампанию с обмана неправильно. Недопустимо не спросить у публичного человека разрешения на использование его имени. Кроме того, среди якобы поддержавших инициативу и процитированных в СМИ персон много моих коллег. Многие из них уже очень взрослые, и, вероятнее всего, они также, как и я, оказались в этом списке случайно и даже не подозревают об этом".
Отдельно Алла Довлатова решила обратиться к самой Татьяне Булановой. "Танюша, я уверена, тебе не нужно, чтобы в сети Интернет появлялись такие неоднозначные материалы!"
Популярные темы форума
Почему Россию нигде не любят?
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь