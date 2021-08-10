В королевской семье Великобритании разразился скандал с изнасилованием

Американка подала в суд на принца Эндрю из-за изнасилования.



Иск против сына Елизаветы II подали в государственный суд Манхэттена. Американка Виджиния Джуффре уверяет, что принц Эндрю причастен к изнасилованию, пишет Associated Press.

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Женщина рассказала, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Также она написала, что член королевской семьи изнасиловал ее в доме финансиста Джеффри Эпштейн в Нью-Йорке и на Виргинских островах.

Адвокаты американки всерьез намерены доказать правоту своей подзащитной. Они заявляют, что бизнесмен тоже причастен к преступлению. Он якобы склонил американку к связи в Эндрю, хотя сама она этого не хотела, но испугалась влиятельных мужчин.

Женщина боялась, что ее убьют или жестоко накажут. Также в иске говорится, что герцог Йоркский знал о несовершеннолетии девушки на тот момент.

Напомним, скандал между сыном королевы Великобритании принцем Эндрю и его другом, бизнесменом Эпштейном разразился осенью 2019 года. Из-за этого герцогу пришлось отказаться от престола. Новый поворот в скандале обнаружился только сейчас. Как закончится история с сексуальными домогательствами, покажет время. Однако судя по всему, правосудие будет на стороне гражданки США.