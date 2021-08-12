Лекарства бессильны: рыдающие россияне молятся за ушедшую под воду Кожевникову

36-летняя Мария Кожевникова вместе с супругом Евгением Васильевым воспитывает троих сыновей – семилетнего Ивана, шестилетнего Максима и четырехлетнего Василия. Актриса много времени посвящает детям, а в своем "Инстаграм" часто рассказывает подписчикам о воспитании.
На днях она напугала россиян странной публикацией. Мария Кожевникова предстала наполовину в воде бассейна с растерянным лицом.
"Обычно вода мое лекарство, но сейчас даже она бессильна", – написала Кожевникова.
Что именно произошло, актриса не сообщила. Россияне тут же начали расспрашивать о причинах такого тревожного поста.
"Какой смысл публиковать посты с такими загадочными описаниями?"; "Так Вы напишите, что случилось? Люди же переживают..."; "Пусть все у Вас будет хорошо"; "Мария, что случилось? Вы заболели?"; "Машуля!!! Это теперь на всю оставшуюся жизнь, держись! Время не лечит, от такого невозможно вылечиться", – написали россияне.
При этом люди оставляли рыдающие смайлики и эмоджи в форме рук, сложенных в молитве. Напомним, на днях Мария Кожевникова поделилась с подписчиками не очень приятной новостью – ее младший сын дважды за неделю попадал в больницу.
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