"Бороться бесполезно": после споров с родственниками у Арзамасовой опустились руки

Долгое время поклонники сокрушались, по какой причине Елизавета Арзамасова, в жизни которой происходит невероятное количество всего нового, почти не дает интервью. Теперь актриса прервала молчание.

Елизавета Арзамасова пришла в студию к одной из самых популярных светских журналисток, Алене Жигаловой. Она тут же поинтересовалась, как артистка переживает различный негатив, который обрушивается на нее в соцсетях. Знаменитость призналась, что сильнее всего раньше ее обижала неправда, а также невозможность бороться с ней.

По словам звезды "Папиных дочек", с самого начала ее публичной жизни многим необходимо было заполнить интернет-пространство с помощью громких заголовков, за которыми обычно сложно найти интересный контент. Однако никакого инструмента для борьбы с этим у нее не было. Артистка отметила, что более всего ее беспокоила реакция родных.

Елизавета Арзамасова призналась, что ее бабушка и дедушка жили далеко и были крайне взволнованы новостями в Сети. Она научились пользоваться гаджетами и пришли в шок от информации, которую узнавали о внучке. Они звонили актрисе, и ей приходилось объяснять, что все не всегда так, как пишут.

В какой-то момент у артистки опустились руки. "Бороться бесполезно", – сообщила она. Елизавета рассказала, что приняла для себя решение просто не читать то, что о ней публикую, не изучать различные сайты и издания. "Если не вижу, значит их нет", – улыбнулась она. Знаменитость подчеркнула, что сейчас относится к любым новостям совершенно спокойно.

