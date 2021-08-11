"Не хочу!": Жизнь заставила известную писательницу драить грязный подъезд

Писательница Татьяна Устинова хорошо известна россиянам, благодаря своему литературному творчеству. У женщины немало поклонников, которые с удовольствием читают ее произведения. Талантливая знаменитость добилась высокого статуса в книжной сфере, опубликовав немало бестселлеров, но не обрела звездную болезнь. Татьяна Устинова не гнушается брать в руки тряпку и убирать запачканные грязью подъезд, коридор и лестницу. Она понимает, что если сама не будет мыть эту площадку, то помощи от уполномоченных инстанций все равно не дождется.
Татьяна Устинова любит чистоту. Особенно ее расстраивает, что зимой в подъезде скапливается месиво соли и песка, которыми посыпают покрытые льдом дороги. У писательницы есть союзники в стремлении к уборке пространства. Члены семьи, а также помощница по хозяйству охотно соглашаются мыть загрязненную территорию, когда это требуется. "Не жить же в хлеву, я вас умоляю... Я не хочу! Я хочу, чтобы у меня на площадке цвел цветок, а зимой стояла елка", – заявила Татьяна Устинова в интервью Вячеславу Манучарову.
Женщина не видит в мытье подъездов ничего предосудительного. Татьяна Устинова считает, что прежде всего этим должны заниматься молодые девушки. По ее словам, многие незамужние особы крайне меркантильны и не приспособлены к классической бытовой жизни.
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