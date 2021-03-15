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"Ты с этим не справишься": Устинова сделала заявление о трудных временах с мужем

"Ты с этим не справишься": Устинова сделала заявление о трудных временах с мужем

Пара вместе уже 33 года. За это время Татьяна Витальевна стала смотреть иначе на многие вещи.
прочитано 558 раз

Писательница совершенно не относит себя к ревнивым женщинам, она полностью доверяет супругу. Устинова отметила, что даже если Евгений Владимирович поздно возвращается, она никогда не думает ни о чем, кроме того, что нужно срочно приготовить вкусный горячий ужин, чтобы ему было комфортно и приятно. По словам автора, даже в самые трудные времена возлюбленный не перестает верить в лучшее и умеет найти выход из любой ситуации.

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Татьяна Устинова вспомнила, что никогда не сомневалась в избраннике, а он, в свою очередь, всю жизнь поддерживает любые ее идеи. Писательница не помнит ни одного раза, когда супруг сказал бы ей "ты с этим не справишься", он всегда был на ее стороне.

По мнению Татьяны Витальевны, именно благодаря этой всеобъемлющей вере, у нее всегда все получалось. "Если бы у меня был другой муж, я бы была вздорной бабой", – смеется она.

Сейчас писательница активно трудится над очередным детективным романом. Она убеждена, что должна приносить свет своими произведениями, а вовсе не желание "повеситься". Ее цель заключается в том, чтобы после прочтения каждый подошел к своим любимым людям, обнял их и предложил побыть вместе, так как у него в запасе будет новая захватывающая история, чтобы порадовать близких.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 12:45 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость659127
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И эта галоша вылезла с драмой из личного...Эту огромную и активную толстуху воспринимаю только как мультяшную домоправительницу из "Малыш и Карлсон", озвученную Раневской.Писательница она никакая, но жажда славы у неё зашкаливает.
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