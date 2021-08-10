Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай

Уже долгие годы Алина Кабаева занимает должность председателя совета директоров "Национальной Медиа Группы". Она много работает, практически не появляется на мероприятиях и не контактирует с поклонниками.

О личной жизни знаменитости также практически ничего неизвестно. Ранее появлялось много слухов относительно замужества спортсменки и тайных родов, но информация так и не была подтверждена. Из-за того, что в какой-то момент гимнастка просто исчезла, каждое ее появление сопровождается бурей эмоций со стороны пользователей Сети.

Алина Кабаева приняла участие в программе "60 минут" и дала комментарий на тему ситуации с молодой коллегой, Диной Авериной. Она появилась в кадре в ярко-красном платье и практически без украшений. Многие отметили: на том самом пальце знаменитости надето обручальное кольцо. Несмотря на невероятное количество предположений, имя возлюбленного знаменитости так и не было названо.

Поклонники отметили, что с последнего выхода в свет гимнастка сильно похудела. О профессиональных делах Алина всегда высказывается крайне охотно. Ситуация искренне возмутила ее. Спортсменка отметила, что случай является "вопиющим". По ее словам, Аверина прекрасно выступала, а ее сильная соперница из Израиля сделала грубую ошибку.



Спортсменка утверждает, что низкие оценки Дины Авериной связаны с тем, что судьи не хотели ее победы. "Есть люди порядочные и не очень", – заявила она. Болельщики до сих пор не могут поверить в случившееся, но спортсменка получила серебряную медаль. Ранее свое возмущение уже выразила Ирина Винер-Усманова.

