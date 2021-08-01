Вернувшаяся в Москву Литвинова удивила народ: Вы только посмотрите!

Рената Литвинова отдохнула на курортке Минеральных Вод вместе с Евгением Князевым. Из отпуска режиссер привезла огромное количество подарков.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова вместе с актером, телеведущим, театральным педагогом и ректором Театрального института им. Б. Щепкина Евгением Князевым отправилась на Минеральные Воды.

Артисты отправились в Ессентуки не только для того, чтобы отдохнуть, но и провести церемонию открытия фестиваля популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ".

Режиссер картин "Северный ветер", "Петербург. Только по любви" и "Последняя сказка Риты" ответила на ряд вопросов на пресс-конференции. После интервью она отправилась на экскурсию под руководством Эвлида Кюрдзидиса – президента фестиваля. Актер грузинского происхождения провел телеведущую по вернисажу местных мастеров.

"Вы только посмотрите, как это красиво!" – все время восхищалась Рената Литвинова.

Конечно, каждый мастер мечтал оставить актрисе что-то от себя на память. Артистка хотела заплатить им за их труд, но те отказались, заявив, что будут ей благодарны, если их работами она украсит свою квартиру.

Литвинова уехала с праздника с целым чемоданом подарков. В Москву режиссер привезла картины, иконы и чаши ручной работы.