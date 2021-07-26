"Мамина копия": Литвинова потрясла фанатов преображением дочери

Артистка показала изменившуюся дочь Ульяну. Рената Литвинова похвасталась наследницей.

Среди российских икон стиля особенно интересной считается Рената Литвинова. Эффектная блондинка покорила публику утонченными образами и харизмой, успев сделать головокружительную карьеру и воспитать дочь Ульяну. В конце июля наследнице звезды исполнилось 20 лет. В честь праздника Рената Литвинова разместила в личном блоге фотографию повзрослевшей именинницы. "Поздравляем прекрасную Улю!" — подписала кадр артистка.

На снимке дочь актрисы предстала в ретро-образе из 90-х, пишет "Пятый канал". Девушка надела большой мужской жакет, лиловые лосины и розовые туфли-лодочки. Позируя перед фотографом, Ульяна согнула ноги в коленях, приоткрыла рот и наклонилась в сторону.

Подписчики Ренаты Литвиновой испытали восторг, увидев изменившуюся наследницу кинодивы. Пользователи Сети оставили множество комплиментов и поздравлений. В комментариях моментально распространилось мнение о том, что Ульяна невероятно похожа на свою мать. Россияне подчеркнули, что девушка унаследовала от звездной родительницы чувство стиля и красоту. "Мамина копия", "Сначала подумала, что это вы в молодости ", "Такая красивая! И так похожа на вас!", "Прекрасное продолжение!", "Какая нежная и женственная, вся в маму!" — объявили комментаторы Ренате Литвиновой.

