"Большинство жен портят свои отношения": муж Бородиной разоткровенничался перед разводом

Супруг ведущей "Дома-2" рассказал о наболевшем. Предприниматель отметил, что может сообщить о многом, тем самым намекнув на то. что не только он виноват в распаде семьи.
Теледива говорила о том, что не раз старалась уберечь их отношения, но ничего не получилось. Также Ксения Бородина высказывалась о неверности Курбана Омарова. Теперь и сам мужчина решил взять слово.
Муж ведущей начал снимать видеоблог. В нем он делится своими мыслями на разные темы. Курбан Омаров заявил, что будет рассказывать о том, что происходит на самом деле, чтобы не давать почву слухам. "Мне ох как много есть, что вам рассказать", – заинтриговал публику бизнесмен.
Поклонники посчитали, что такими словами Курбан Омаров решил предупредить супругу о том, что у него есть на нее компромат, и чтобы она не болтала лишнего о нем. Также он отметил, что сожалеет о том, что "большинство жен портят свои отношениями" негативными мыслями. Ранее в Сети появлялась информация, что Ксения Бородина мучила возлюбленного беспочвенной ревностью.
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