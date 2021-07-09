"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться

Шоумен отреагировал на претензии недовольных в сторис своего инстаграм-аккаунта. Один из фолловеров спросил Влада Кадони, зачем он так унижает Ольгу Бузову, троллит ее и хайпит. При этом подписчик добавил к своему сообщению множество вопросительных знаков.
Телеведущий очень удивился такому заявлению. Он отметил, что его как будто специально стравливают с певицей. Влад Кадони в свою очередь эмоционально поинтересовался: "А количество вопросов – это для тупых?". Он добавил, что вспоминает про Ольгу Бузову только благодаря пользователям соцсети.
Напомним, скандал произошел после отписки артистки в "Инстаграм" от всех бывших коллег по шоу "Дом-2". Узнав о том, что Ольга Бузова это сделала, Влад Кадони назвал звезду лицемерной. Оскорбленная знаменитость в ответ обвинила шоумена в желании пиара на ее имени. После этого Кадони заявил, что не собирается развивать конфликт.
Как писали "Дни.ру", на поступок Ольги Бузовой ранее отреагировали и другие ее экс-коллеги по телестройке. В частности, Андрей Черкасов призвал не раздувать конфликт и оставаться профессионалами. Ведущий предположил, что певица обиделась на то, что на телестройку ведущим вместо нее взяли ее бывшего жениха Давида Манукяна.
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