Директор раскрыл пенсию ушедшего на покой Моисеева

Борис Моисеев частично парализован, его речь нарушена, но духом он не пал. Певец сам письменно отвечает поклонникам, приглашает в свой дом друзей на торжества. С представителями СМИ же общается его директор Сергей Горох.
Представитель знаменитости поведал, что Борис Моисеев не бедствует. Он получает большую пенсию. Так, ежемесячно заслуженному артисту России причитается 85 тысяч рублей. Помимо этого звезда получает и авторские отчисления. По словам директора певца, в итоге выходит сумма 150-170 тысяч.
Напомним, ранее Борис Моисеев побывал на дне рождения Кристины Орбакайте. Несмотря на проблемы со здоровьем, на празднике музыкант довольно хорошо выглядел и принимал участие в общем веселье. Поклонники выразили надежду, что исполнитель еще сможет восстановиться и будет чаще появляться на публике.
Как писали "Дни.ру", пару лет назад Борис Моисеев попытался продолжить музыкальную карьеру и выпустил новый трек. Однако пока на сцену вернуться он так и не смог. А весной этого года певец сделал поклонникам подарок – в своем инстаграм-аккаунте Борис Моисеев опубликовал архивный снимок, датированный 1987 годом. Многие восхитились тому, каким красавцем был артист.
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