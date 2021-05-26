Тяжелобольной Моисеев явился на юбилей Орбакайте

Перенесший инсульт Борис Моисеев редко выходит в свет, но для Кристины Орбакайте он сделал исключение.

Накануне свой 50-летний юбилей в одном из столичных ресторанов отметила Кристина Орбакайте. Звездный праздник посетили самые близкие друзья, среди которых оказался и 67-летний Борис Моисеев – кадры с ним появились сразу в нескольких фан-группах юбилярши.

В последние годы артист очень редко появляется на публике из-за сильно пошатнувшегося здоровья. Эпатажный музыкант перенес тяжелый инсульт еще 11 лет назад, но с тех пор так и не оправился окончательно. Пару лет назад он попытался продолжить свою музыкальную карьеру и выпустил новый трек, но на сцену вернуться так и не смог. После приступа у певца осталась обездвиженной верхняя губа и левая рука, а также несколько затруднена речь – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ". Кроме того, в последнее время в прессе неоднократно появлялась информация о финансовых трудностях артиста.

Несмотря на все проблемы, на вечере у Кристины Орбакайте музыкант довольно хорошо выглядел, хоть и сидел в маске, и принимал участие в общем веселье. В своем инстаграм-аккаунте певец публично поздравил юбиляршу, но опубликовал с ней совместное архивное фото.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Борис Моисеев сделал подарок поклонникам, напомнив, каким красавцем он когда-то был.