"Мы неплохо смотримся вместе": Лорак высказалась о связи с Лазаревым

Артистка примет участие в шоу телеканала "Россия 1" "Я вижу твой голос". Одним из наставников проекта является ее давний друг Сергей Лазарев. Примечательно, что многие поклонники давно подозревают, что между звездами не только приятельские и профессиональные отношения.
Ани Лорак к подобным домыслам относится с юмором. "Мы неплохо смотримся вместе", – заявила исполнительница. Она отметила, что их с коллегой связывает давняя дружба. Ведь еще в юности они оба принимали участие в телеконкурсе "Утренняя звезда".
По мнению знаменитости, они с Сергеем Лазаревым во многом похожи. Ани Лорак очень уважает певца и ценит за талант, трудолюбие и человеческие качества. По словам звезды, их связывают общие амбиции.
Также 42-летняя певица отметила, что между ними с артистом действительно существует искра, но не любовная, а творческая. Ани Лорак добавила, что люди всегда что-то домысливают и фантазируют, а она не собирается им в этом отказывать.
Как писали "Дни.ру", артистка сильно пострадала после секс-скандала с Константином Меладзе. Налоговая служба начала ликвидацию бизнеса певицы – компании "Ани Лорак Продакшн", которая приносила знаменитости хорошую прибыль.
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