Сраженная страшной болезнью Догилева сделала заявление из больницы

Поклонники и коллеги были шокированы известием о том, что актрису госпитализировали с 30% поражения легких. Звезда лежит в ковидном отделении столичной больницы. Медики оценивают ее состояние как "неплохое".
Татьяна Догилева обратилась к россиянам с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать мерами защиты от COVID-19. Артистка сообщила, что поступила в больницу, поскольку самолечение не помогало. Она сбивала температуру, но лучше ей не становилось.
По словам знаменитости, она привилась от коронавируса еще в начале года, и у нее уже выработались антитела. Татьяна Догилева призналась, что после этого расслабилась и посчитала себя неуязвимой. "Потерялась осторожность", – цитирует актрису Пятый канал. Звезда театра и кино выразила благодарность поклонникам за поддержку.
Как писали "Дни.ру", многие фанаты обратили внимание на то, что в последнее время Татьяна Догилева сильно поправилась. Ранее артистка рассказала, что изменения в ее фигуре произошли из-за болезни, называть которую она не стала.
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