Постаревшая и располневшая Татьяна Догилева шокировала публику

63-летняя теледива уже привыкла к вздохам окружающих. Неудивительно, ведь за последние несколько лет Татьяна Догилева перевоплотилась из стройной и ухоженной барышни в округлившуюся бабушку.

Сейчас поклонники актрисы сильно обеспокоены. Ее внешний вид больше не вызывает восхищения. Наоборот, люди боятся, что известная артистка столкнулась со серьезными проблемами. Поговаривают, что Татьяна Догилева нуждается в срочной медицинской консультации.

Народная любимица лично поведала историю, приоткрывшую завесу тайну. Оказалось, что актриса смирилась со своим возрастом и достойно приняла неминуемые изменения. Похоже, что Татьяна Анатольевна распрощалась с карьерой в кино и начала жить для себя.

"Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями. Я перешла в другую возрастную категорию, и изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть", – призналась артистка.

По словам Догилевой, худеть она не планирует. Да и к косметологам она тоже не спешит. Актриса лишь напомнила, что за ее плечами уже есть неудачный опыт, связанный с пластическими операциями. Более того, Татьяна Анатольевна долгие годы изнуряла себя всевозможными диетами и запретами ради заветных ролей.

Догилева рассказала, что многие представительницы российского кинематографа до сих пор не могут выбраться из этой устрашающей колеи. Ведь актрисы, грубо говоря, уже не пышут здоровьем. Рискуя последним шансом обрести счастливую старость, они гонятся за блистательным внешним видом и главными сценами в кино.