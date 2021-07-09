"Совсем больная": Бузова выставила пятую точку на всеобщее обозрение

Ольга Бузова совершенно не стесняется демонстрировать поклонникам свои формы. Однако реакция бывает непредсказуемой.

Сейчас поющая ведущая находится в Африке на съемках нового шоу. Она активно делится с поклонниками каждым своим днем и интересуется их мнением относительно самых разных образов, которые придумывают стилисты программы. На этот раз одежды на артистке почти не оказалось.

Ольга Бузова опубликовала снимок в бассейне. На кадре она опирается на бортик в высоких нежно-розовых трусах. В глаза бросаются обнаженные ягодицы звезды, а ее спину закрывают длинные волосы, уложенные крупными локонами. Артистка указала, что в бассейне ледяная вода, потому окунуться туда полностью просто невозможно.

Исполнительница отметила, что сегодня уже 13 день съемок программы и спросила у поклонников, нравится ли им ее прическа, увенчанная крупным бантом. Однако взгляды многомиллионной аудитории оказались прикованы вовсе не к прическе.

Пользователи, в очередной раз, обвинили Ольгу Бузову в том, что она слишком открыто демонстрирует публике интимные области своего тела. Многим такое решение показалось не совсем корректным, и они развязали травлю. "Пора уже голой появиться", "Это уже перебор", "Слов нет", "Достала выпячивать", "Ну, сколько можно попу показывать, совсем больная", "Больше похвастаться нечем", "Что-нибудь другое умеешь?" – возмутились подписчики.

