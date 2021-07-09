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Шоу-бизнес
Сестра Билана заявила о желании поехать на "Евровидение"

Сестра Билана заявила о желании поехать на "Евровидение"

Младшая сестра Димы Билана Анна строит свою собственную карьеру в российском шоу-бизнесе.
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Анна Белан медленно, но верно движется к своей цели. Девушка идет по стопам брата и мечтает реализовать себя в качестве певицы, и, возможно, когда-то даже представлять страну на "Евровидении". Она выступает под псевдонимом OTANA и уже выпустила два собственных клипа. При этом Анна очень серьезно относится к своей независимости: сама зарабатывает деньги на продвижение и не обращается за помощью к Диме Билану.

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Дима Билан певец, актер

Анна хорошо знает английский язык, так как раньше она училась в Америке. В пандемию девушка устроилась на работу в ресторан – там она встречала иностранных туристов. Заработанные деньги сестра Билана тратила на аранжировки и фотосессии, а часть откладывала. Позже из ресторана пришлось уволиться, так как времени на творчество совсем не оставалось. Тем не менее, накопленный капитал помог начинающей артистке двигаться дальше.

В беседе с изданием "StarHit" Анна призналась, что она никак не конкурирует с братом. Девушка считает, что ее творчество совсем не похоже на то, что делает Дима. Анна не преследует цели как-то принципиально отличаться от него, просто любит другую музыку. Что же касается "Евровидения", то еще несколько лет назад Анна отказалась бы участвовать. Однако на данном этапе своего развития певице очень интересно попробовать свои силы в конкурсе такого уровня. Кто знает, возможно, Анне удастся это сделать и даже повторить успех брата.

Ранее "Дни.ру" сообщали о судебных разборках Димы Билана с бывшем зятем, которые недавно подошли к концу.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 11:29 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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"Так похожи!": сестра Димы Билана поразила красотой

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