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Шоу-бизнес
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Конфликт между бывшей супругой Андрея Аршавина и его матерью продолжается. Недавно Татьяна Ивановна заявила, что у женщины шизофрения. Ситуацию прокомментировал психиатр.
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Многие осудили родительницу футболиста, отметив, что она не имеет никакого профильного образования, чтобы позволять себе ставить такие серьезные диагнозы. Василий Шуров опроверг домыслы звездной матери. Однако он подчеркнул, что некоторые изменения в работе головного мозга у Алисы Казьминой все-таки имеются. Сейчас якобы можно наблюдать, как замедлилась ее речь, а также изменились формулировки.

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Рассказал врач и о возможных причинах таких изменений во внешности некогда красивой бывшей жены Андрея Аршавина. По его мнению, на такое развитие событий мог повлиять наркоз, различные пластические операции или инфекции. "Токсическое повреждение мозга", – сообщил он LIFE.

По мнению эксперта, у Алисы Казьминой точно нет шизофрении, но могут развиваться некоторые проблемы с психикой из-за изменений во внешности, так как для каждой женщины этот аспект крайне важен. "Можно предположить депрессию", – заявил Василий Шуров.

Напомним, сейчас в жизни бывшей жены Аршавина наступили тяжелые времена. Помимо постоянных конфликтов с семьей футболиста она вынуждена выезжать из дома, в котором прожила с детьми много лет. Матери спортсмена не нравится тот факт, что Алиса находится в квартире, принадлежащей ей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 09:52 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость791847
Пожаловаться Ответить
Давно надо было выгнать из дома эту аферистку. Не жалко таких.
1

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