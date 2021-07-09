Стало известно о странном ЧП на похоронах Меньшова

В очереди к гробу Владимира Меньшова одна из поклонниц упала в обморок.

Вчера Москва прощалась с легендарным режиссером – Владимиром Меньшовым. Кинематографист ушел из жизни 5 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание с великим артистом было организовано в Доме кино – там собралось множество почитателей таланта Владимира Меньшова.

Одна из поклонниц мэтра, ожидая своей очереди, чтобы отдать дань памяти покойному, неожиданно потеряла сознание. Очевидцы ЧП хотели вызвать неотложку, но девушка быстро пришла в себя и от медицинской помощи отказалась. Пострадавшая рассказала, что она принесла для Веры Алентовой стихи, которые написала сама. Девушка хотела передать свое произведение вдове, но ее внезапно "словно ударило током". Сначала поклонница Меньшова не могла встать, так как у нее не двигалась нога и было какое-то помутнение в голове.

Когда же поклонница окончательно пришла в себя, она объяснила корреспонденту NEWS.ru, что у нее просто случилось сильное потрясение от произошедшего. Атмосфера в зале была по-настоящему тяжелой из-за эмоциональных речей друзей и коллег скончавшегося мэтра.

К родственникам девушку не пустили, но стихи Вере Алентовой обещали передать. Вдова Владимира Меньшова тоже чувствовала себя, мягко говоря, неважно – ее в еще не окрепшем состоянии специально выпустили из больницы, чтобы она смогла проститься с любимым мужем.