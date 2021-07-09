"Поезд ушел": на женском счастье сыгравшей свадьбу Макеевой поставили крест

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала решение Анастасии Макеевой и ее новоиспеченного мужа Романа Малькова создать фамильный герб.

Светская обозревательница высмеяла супруга актрисы, назвав гастарбайтером и напомнив о том, что он строил Анастасии Макеевой дачу. Она вовсе не считает, что Мальков – глава семьи.

На фамильном гербе пары изображена лилия. По словам телеведущей, она символизирует чистоту, целомудрие, процветание и плодородие. Лена Миро удивилась тому, что не раз бывшая в браке звезда говорит о целомудрии.

Блогер заявила, что видит в отношениях супругов только блуд и отчаяние стареющей актрисы. Также она уверена, что со строителем артистка не обретет процветания. Миро напомнила, что на мужчине висят алименты на четырех оставленных детей.

Кроме того, обозревательница полагает, что Анастасия Макеева мечтает о детях, но у нее есть проблемы со здоровьем. Лена Миро пришла к выводу, что фамильный герб теледивы – это отражение ее мечты о женском счастье, которое она упустила. "Поезд ушел", – вынесла вердикт звезде блогер.

Лена Миро призвала Анастасию Макееву угомониться и не смешить народ своими попытками показать публике, какой у нее хороший муж. По мнению блогера, такое поведение известной актрисы вызывает жалость. Сама же артистка в штыки воспринимает критику в свой адрес.