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Шоу-бизнес
"Поезд ушел": на женском счастье сыгравшей свадьбу Макеевой поставили крест

"Поезд ушел": на женском счастье сыгравшей свадьбу Макеевой поставили крест

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала решение Анастасии Макеевой и ее новоиспеченного мужа Романа Малькова создать фамильный герб.
прочитано 2013 раз

Светская обозревательница высмеяла супруга актрисы, назвав гастарбайтером и напомнив о том, что он строил Анастасии Макеевой дачу. Она вовсе не считает, что Мальков – глава семьи.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

На фамильном гербе пары изображена лилия. По словам телеведущей, она символизирует чистоту, целомудрие, процветание и плодородие. Лена Миро удивилась тому, что не раз бывшая в браке звезда говорит о целомудрии.

Блогер заявила, что видит в отношениях супругов только блуд и отчаяние стареющей актрисы. Также она уверена, что со строителем артистка не обретет процветания. Миро напомнила, что на мужчине висят алименты на четырех оставленных детей.

Кроме того, обозревательница полагает, что Анастасия Макеева мечтает о детях, но у нее есть проблемы со здоровьем. Лена Миро пришла к выводу, что фамильный герб теледивы – это отражение ее мечты о женском счастье, которое она упустила. "Поезд ушел", – вынесла вердикт звезде блогер.

Лена Миро призвала Анастасию Макееву угомониться и не смешить народ своими попытками показать публике, какой у нее хороший муж. По мнению блогера, такое поведение известной актрисы вызывает жалость. Сама же артистка в штыки воспринимает критику в свой адрес.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 06:51 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

ну и ну
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действительно,многие разводятся,сходятся,женятся,опять разводятся,но многие ли известные люди,ходят по всем шоу и кричат про свои любови неземные,а наське сейчас надо обязательно всем рассказать,что она тоже не одна теперь и её замуж взяли,но это,наверно,для её бывших мужей,убежавших от нее,и многочисленных любовников,которые пользовались,а замуж не брали,ну,прикормился гастрабайтер,да сидите и любите себя тихо,счастье-то тишину любит,а давно известно,чем громче кричат и показывают,тем короче отношения у пары,а детей ему,может уже и не надо,вон их у него сколько,может и поживут года 2-3...
брлям
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Не Миро попрекать Макееву. Макеева артистка, хорошая вокальная певица, телеведущая. Да, мечется по жизни? Кто из нас не спотыкался?
Гость796233
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Может это любовь , за что Макеевки травят ? Не она первая и не последняя . Здоровья и счастья им .
Гость796213
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Все это пиар и рисовня перед публикой! Через год разбегутся!
1

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