Господи, помилуй: могила Меньшова утонула сразу после похорон

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля. А через три дня с ним простились на сцене Большого зала Дома кино в Москве. Похоронили любимого актера и режиссера на пятом участке Новодевичьего кладбища.

Пятый участок этого некрополя, где упокоился Владимир Меньшов, находится справа от входа и состоит из 44 рядов. Первым захороненным здесь был выдающийся русский зоолог Владимир Шнитников (1873–1957). А сегодня тут лежат актеры Василий Лановой, Людмила Целиковская и Александр Вертинский, певица Лидия Русланова...

По негласному правилу, на Новодевичьем хоронят только с людей с выдающимися заслугами перед страной и историей. Лауреат Государственной премии, обладатель премии "Оскар", Народный артист России Владимир Меньшов, конечно, достоин быть именно здесь.

Вообще, по Новодевичьему кладбищу можно изучать историю нашей страны, ведь тут нашли последнее пристанище первый президент России Борис Ельцин, ученый Владимир Вернадский, композитор Александр Скрябин, писатель Антон Чехов, авиаконструктор Андрей Туполев, телеведущий Юрий Сенкевич, актриса Людмила Гурченко, певец Федор Шаляпин...

На их могила стоят красивые, полные смысла и глубины, памятники. Памятник на могиле Владимира Меньшова появится только через год – так положено по нормам. Пока же на ней стоит простой деревянный крест. А сама могила сразу после похорон утонула – в море букетов, корзин и венков.

Они – от многочисленных поклонников, коллег и учеников, которые благодарны Владимиру Валентиновичу за "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Розыгрыш". И просто за то, что он был на этой грешной земле и дарил людям радость.