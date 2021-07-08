Умер член семьи Киркорова: Ну вот и все

Скончался бывший директор российского певца Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров рассказал поклонникам прискорбную новость. Не стало его бывшего директора Геннадия Руссу. Медиаменеджер скончался на 73-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Филипп Киркоров написал в своем "Инстаграм", что Геннадий Руссу был для него не только коллегой, но и верным другом и единомышленником. Он смог разглядеть талант Филиппа Киркорова и открыл ему дорогу в шоу-бизнес. Директор был рядом с певцом во время начала карьеры.

Дружба Филиппа Киркорова и Геннадия Руссу началась в 1988 году. Тогда будущий поп-король работал на разогреве у Игоря Саруханова. Медиаменеджер приметил талантливого артиста и стал с ним работать. В результате вместе они проработали целых 15 лет. Киркоров считает, что это был лучший опыт сотрудничества с концертным директором.

"Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни", – написал Киркоров.



Артист добавил, что вместе с Геннадием Руссу он проделал огромный путь в шоу-бизнесе. Коллега вскоре стал членом его семьи, пишет Starhit. Он был свидетелем на свадьбе у Киркорова. Позже он стал руководить Арт-студией "Алла".



Концертный директор Геннадий Руссу работал также с Аллой Пугачевой и многими другими звездами. В последние годы его подопечной являлась Тамара Гвердцители.