73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом

София Ротару выступила на частной вечеринке и подошла вплотную к зрителям.

Совершенно не стареющую Софию Ротару давно заподозрили в заговоре с высшими силами. Поклонники гадают – ну как 73-летняя женщина может выглядеть максимум на 40? Однако возраст все же берет свое. А может, у Софии Михайловны просто закончились ее силиконовые маски для лица, в использовании которых ее тоже не раз подозревали.

Не секрет, что София Ротару в последнее время чаще всего зарабатывает выступлениями на частных мероприятиях. Стоит такое удовольствие недешево – от 60 тысяч евро. На днях певица снова пополнила кошелек. На этот раз она выступила на частной корпоративной вечеринке у известного медиаменеджера Валида Арфуша.

Несмотря на бушующую эпидемию коронавируса, София Ротару не побоялась близко подойти к зрителям и выступать без маски в окружении толпы людей.

Поклонники в Сети бурно обсуждают видео с вечеринке. Внимательные фанаты разглядели на крупных планах признаки старения у 73-летней певицы. Казалось бы, чему здесь удивляться? Но фанаты привыкли, что Ротару всегда выглядит как девочка, и были шокированы видом ее лица.

"Стареет все-таки", – с каким-то разочарованием отметил фанат, словно потеряв веру в нечто сверхъестественное.