"Вступила в сговор с высшими силами": Васильев раскрыл главный секрет Ротару

В этом году София Ротуру отметит 74-летие, но артистка совсем не выглядит на свой возраст. Историк моды Александр Васильев нашел этому объяснение.

Последние десятилетия София Ротару заставляет поклонников гадать, почему над ней не властно время. Кажется, что артистка совсем не стареет. Одни предполагают, что исполнительница хита "Белый танец" пользуется услугами талантливого пластического хирурга, другие верят – певица является победительницей генетической лотереи.

Ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев тоже заметил, что Софию Михайловну не берет возраст. Историк моды не может предположить, почему артистка так молодо выглядит в 73 года. Мол, это можно объяснить лишь мистикой. "Ротару вступила в сговор с высшими силами", – раскрыл секрет красоты певицы Александр Александрович.

Васильев отметил, что Ротару является единственной артисткой 70-х годов, которая смогла сохранить не только стройную фигуру, но и узнаваемые черты лица. Так историк моды намекнул, что другие знаменитости, достигшие почтенного возраста, молодятся, прибегая к пластической хирургии.

Говоря о внешности Софии Ротару, Александр Александрович отметил и стиль певицы. По мнению ведущего шоу "Модный приговор", артистка умеет выбирать платья, которые украшают ее фигуру.