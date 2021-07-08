Шок: Элджей лишился самого дорогого

Рэпера Элджея задержали полицейские и оформили на него протокол.

Не нужно долго изучать профили Элджея в социальных сетях, чтобы понять, что музыкант неровно дышит к дорогим автомобилям. Алексей Узенюк (настоящее имя артиста) родился в Новосибирске. Он обрел известность после композиций "Розовое вино", "Минимал", "Рваные джинсы" и других. У артиста появилась многомиллионная аудитория и куча денег, которые он и стал спускать на люксовые тачки.

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В отличие от многих российских звезд, Элджей демонстрирует дорогие машины не только на съемках, но и в жизни. В свои 26 лет он владеет не одним элитным авто. По словам музыканта, машины помогают ему проявлять свою индивидуальность...

Судя по пафосным снимкам Элджея в соцсетях, дорогие авто – самое дорогое для него. Но его счастье длилось недолго. А вернее, до сегодняшнего дня.

Как стало известно, Алексея лишили водительских прав на год и семь месяцев. Также суд обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, в конце мая этого года Элджея на BMW остановили полицейские. Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве. Тогда ему предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, он отказался. Тогда полицейские составили проток на него и возбудили дело.