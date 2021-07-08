Напуганная Бузова закатила истерику из-за жуткой твари

Ольга Бузова наглядно продемонстрировала свою фобию. Оказывается, певица жутко боится змей.

Судя по всему, звезда решила победить свой страх и решила сфотографироваться со змеей. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала кадры фотосессии.

В коротком видеоролике Ольга Бузова в какой-то момент визжит от испуга и отбегает от жуткой твари, которая и впрямь выглядит устрашающе. С артисткой случилась настоящая истерика. "До сих пор не понимаю, зачем я захотела фото со змеей. А у вас есть фобии?", – поинтересовалась исполнительница у поклонников.

Многие сошлись во мнении, что Ольга Бузова очень отважная, раз решилась столкнуться со своей фобией в лицо. Некоторые признались, что тоже боятся змей.

Примечательно, что за последнее время певица стала фигуранткой ряда скандалов. В частности, многие россияне резко негативно отнеслись к ее дебюту во МХАТе. К недовольным присоединились и знаменитости. Так, звезду резко раскритиковал режиссер Никита Михалков. Он посчитал появление Ольги Бузовой на сцене театра неуважением к зрителям. Артистку оскорбила такая позиция мэтра отечественного кинематографа.

