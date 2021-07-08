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Шоу-бизнес
Киркоров выступил с угрозами после вопроса о скандале с Крапивиной: Порву в клочья

Киркоров выступил с угрозами после вопроса о скандале с Крапивиной: Порву в клочья

Народный артист России Филипп Киркоров делает вид, что не знает продюсера Нателлу Крапивину после громкого скандала.
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В июне Филипп Киркоров вместе с блогером, рэпером и телеведущим Давидом Манукяном (DAVA) появился на "Премии МУЗ-ТВ". Знаменитости, изображая влюбленную пару, прошлись по красной дорожке в сопровождении оголивших торс мускулистых мужчин. Продюсер Нателла Крапивина резко прокомментировала появление артистов на мероприятии. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – заявила она.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Реакция Киркорова не заставила себя ждать. Певец записал гневное видеообращение. Крапивина парировала. Она записала ответное видео, после чего перепалка прекратилась. Недавно корреспондент Teleprogramma.pro, общаясь с Филиппом, решил вспомнить этот конфликт и поинтересоваться, собирается ли поп-король и дальше отстаивать свои честь и достоинство.

После вопроса, в котором была упомянута Крапивина, Киркоров сказал: "А кто это?!". Так артист дал понять, что хочет забыть июньский скандал. Чтобы расставить все точки над i, певец отметил, что никогда никого не трогает первым. При этом Филипп заявил, что никогда не позволит сказать что-то нелестное о его семье, близких и творчестве. "Порву в клочья!", – пригрозил поп-король.

Также Филипп Киркоров пояснил, что никогда не планирует кого-то удивлять своими поступками, эпатировать. "Я так и живу!", – отметил артист. Если же его поступки вызывают нездоровый ажиотаж, то это проблема общества, считает исполнитель хита "Цвет настроения синий".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 14:15 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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