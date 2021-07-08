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Шоу-бизнес
Раздавленный горем Гаркалин простился с великим Меньшовым

Раздавленный горем Гаркалин простился с великим Меньшовым

В московском Доме кино проходит прощание с Владимиром Меньшовым. Проводить великого режиссера в последний путь пришел и Валерий Гаркалин.
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Владимир Валентинович скончался 5 июля в возрасте 81 года. Причиной смерти оскароносного режиссера стали осложнения от коронавирусной инфекции. Сегодня друзья, коллеги и поклонники собрались вместе, чтобы навсегда попрощаться с Владимиром Меньшовым.

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 Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

Валерий Гаркалин воспринял горе семьи ушедшего режиссера, как свое собственное. У гроба Владимира Валентиновича народный артист рассказал, что считает режиссера автором своей биографии. Жизнь Гаркалина можно смело разделить на две части: до встречи с Меньшовым и началом совместной работы с ним над картиной "Шырли-Мырли" и после.

67-летний актер подчеркнул, что считает покойного великим человеком, истинным режиссером, который по-настоящему умел работать с артистом. У Владимира Валентиновича были очень серьезные намерения в создании народной комедии. Часто он бывал очень требовательным, но при этом всегда знал, чего хотел.

Валерий Гаркалин заявил, что именно Владимир Меньшов подарил миру отечественный кинематограф. Премия "Оскар", полученная режиссером за картину "Москва слезам не верит", – это не просто статуэтка, а грандиозное событие, доказывающее величие режиссера и его неоценимый вклад в кинематограф.

После церемонии прощания с режиссером в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе состоится отпевание покойного. Владимира Меньшова похоронят в специальном стеклянном гробу, в котором он напоминает настоящего сказочного принца.

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Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 13:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

595959
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афтор,марина фай,какой стеклянный гроб? где ты его увидела,помещая фотки к статье ? вы что,с ваней губкиным друг у друга статьи тырите и переписываете? у того,как сказочный принц,у тебя,как сказочный принц,вы вообще не понимаете,что эти сравнения не к месту,что вы за дебилы только.....
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