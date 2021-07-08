Терешина сделала заявление о разводе

Татьяна Терешина призналась, что уже несколько месяцев в ее семье не все ладно.

42-летняя артистка рассказала подписчикам в своем инстаграм-аккаунте, что у них с супругом сейчас не самый легкий период в жизни. Еще весной у знаменитости возникло горячее желание развестись, о чем Татьяна Терешина и сообщила мужу.

По словам исполнительницы, муж не разделяет ее мнения. Избранник звезды убеждает ее в том, что все у них будет хорошо. Теперь мужчина ведет себя просто идеально – Терешиной просто не за что зацепиться.

"А скандалы высасывать из пальца я не умею," – написала исполнительница.



При этом экс-солистка "Hi-Fi" призналась, что она еще никогда не переходила в романтических отношениях порог в четыре года. Браки же длиной в 15-20 лет кажутся Терешиной и вовсе чем-то нереальным.

Напомним, что за своего нынешнего мужа – 26-летнего Олега Курбатова звезда вышла замуж осенью 2018 года. На церемонии бракосочетания знаменитость уже была в положении – в начале 2019 года у пары родился сын Арсений. Также у исполнительницы есть старшая дочь Арис от предыдущего брака звезды.

Терешина призналась, что иногда ей кажется, будто брак – это вообще не ее. Благодаря родителям она выросла свободной от предрассудков о том, как важно удачно выйти замуж. Также исполнительница также рассказала, что после развода с отцом своей дочери она пережила просто потрясающий период.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что у Татьяны Терешиной начались проблемы с законом.