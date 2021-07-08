"Ужасно и вульгарно": разодевшейся Дакоте влепили звонкую пощечину

На фестивале "Жара" Рита Дакота появилась в крайне интересном костюме. Внешний вид артистки обсуждают до сих пор.

Исполнительница призналась, что на мероприятие ее позвали в последний момент, а потому времени на выбор лука осталось крайне немного. Так, она пришла на красную дорожку в широкий брюках, напоминающих лыжные, в крупных ботинках и ярком коротком топе.

Самой Рите Дакоте, видимо, костюм пришелся по душе, поклонники же жестоко раскритиковали выход в комментариях. Многие предложили звезде нанять стилиста, упомянув, что она просто скрывает свою естественную красоту за странной одеждой. Исполнительница никак не отреагировала на вопросы публики, но теперь за дело взялись профессионалы.

Александр Васильев не смог пройти мимо эффектного появления звездной блондинки. Он отметил, что уже много раз писал: артистка "не отличается хорошим вкусом". Он рассказал, что знаменитость даже несколько раз резко попыталась вступить с ним в дискуссию в интернете. Историку моды показалось, что брюки она забрала у мамы-горнолыжницы, а сверху просто надела купальник.

"Ужасно, еще и вульгарно", – резюмировал эксперт. Он подчеркнул, что приходить так на подобное мероприятие не стоит ни при каких условиях. Александр Александрович слегка разочаровался в Рите Дакоте, так как ранее ему показалось, что она прислушалась к его советам и стала выглядеть лучше.

