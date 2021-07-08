"Сдалась ему разведенка с детьми!": распустившей слухи о новом любовнике Бородиной дали под дых

Личную жизнь ведущей "Дома-2" сейчас обсуждает вся страна. Не так давно стало известно, что Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались. Светская обозревательница оценила поведение бывших возлюбленных после разрыва отношений.
Лена Миро считает, что теледива ведет себя недостойно. Она констатировала, что Ксения Бородина отправляется в Армению и распускает слухи о том, что у нее уже есть новый жених – ресторатор. "Сдалась ему разведенка с детьми!", – высказалась блогер.
Миро отметила, что знаменитость постоянно выставляет в "Инстаграм" букеты, показывая свою мнимую востребованность. В это время же Курбан Омаров занялся детьми: летает с сыном в Турцию, поехал в Казань. С дочерью Ксении Бородиной он постоянно на связи.
Блогер была приятно удивлена тем, что Омаров при своей репутации гуляки оказался хорошим отцом. А вот Ксению Бородину она не считает хорошей матерью.
Лена Миро заявила, что женщина после развода должна находиться с детьми, а не искать сразу нового любовника. Блогер вспомнила, что телеведущая уже вела себя подобным образом ранее. Обозревательница уверена, что детям будет лучше жить с Курбаном Омаровым. Ранее стало известно, что Ксения Бородина подала на развод с мужем.
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