Объявлено о внезапном уходе Виктора Сухорукова

По словам художественного руководителя театра, актер сделал это в конце июня. Для поклонников таланта звезды театра и кино эта новость стала внезапной и неожиданной.
Марчелли отметил, что Виктор Сухоруков принял холодное и расчетливое решение, не руководствуясь эмоциями. В беседе с худруком артист признался, что устал и хочет отдохнуть. Марчелли добавил, что теперь из-за ухода яркого талантливого актера в репертуаре театра планируются изменения.
В Театре Моссовета Виктор Сухоруков служил десять лет. Помимо театральных ролей он запомнился зрителям по многим фильмам и сериалам. В частности, "Брат", "Искупление", "Годунов" и другим.
Напомним, в прошлом году Виктор Сухоруков порассуждал о собственной смерти. Тогда 69-летний актер заявлял, что хочет покоиться на малой Родине – в подмосковном Орехово-Зуево. Именно там похоронены его родные: родители, брат и крестные.
Артист отметил, что городские власти уже обещали ему выделить участок земли на местном кладбище. Также Виктор Сухоруков говорил о том, что не хотел бы пафосных прощаний и громких речей на собственных похоронах.
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