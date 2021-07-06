Психанула из-за Давы? Вскрылась причина обиды Бузовой на коллег по "Дому-2"

Ранее поющая ведущая заявила, что бывшие коллеги всадили ей в спину нож. При этом артистка не объяснила, что именно произошло, и чем ей не угодили ведущие телешоу.
Андрей Черкасов высказал мнение, что Ольга Бузова психанула из-за того, что на "Дом-2" ведущим вместо нее взяли ее экс-возлюбленного Давида Манукяна (рэпер Дава). В итоге звезда не нашла ничего лучше, как выплеснуть гнев на бывших коллег: Ольгу Орлову, Ксению Бородину, Андрея Черкасова и Влада Кадони.
Андрей Черкасов же отметил, что они не имели непосредственного отношения с произошедшему. Он согласился с Владом Кадони в том, что позиция Ольги Бузовой заключается в том, что она хорошая, а все вокруг плохие.
Певица посчитала, что друзья ее предали. Ведущий "Дома-2" призвал коллег оставаться профессионалами и не устраивать публичные разборки. Напомним, сейчас Ольга Бузова в Африке. Она снимается в новом шоу на ТНТ.
Примечательно, что за последнее время знаменитость стала фигуранткой ряда скандалов. В частности, многие россияне резко негативно отнеслись к ее дебюту во МХАТе.
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