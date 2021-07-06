"Не надо учить меня жизни!": Бородина взорвалась из-за развода с Омаровым

Недавно стало известно, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. Поклонники отчаянно пытаются выяснить у ведущей, что заставило ее пойти на такой шаг.

Слухи о разладе возлюбленных появились достаточно давно. Сперва они отправились отдыхать и поселились в разных отелях, затем бизнес опубликовал неоднозначное фото около ЗАГСа, а после его несколько раз видели в столичных ресторанах со звездами "Дома-2". Теледива молчала до последнего и лишь просила поклонников дать ей время.

Оказалось, что все опасения не были напрасными. Ксения Бородина и Курбан Омаров, видимо, и правда собираются официально завершить отношения. Некоторые СМИ искренне верят в то, что все разборки – продуманный пиар-ход, а отношения пары в порядке, но никаких доказательств этой теории заговора нет. Теперь муж и жена живут отдельно. Чтобы развеяться звезда отправилась в Армению.

Сейчас Ксения отдыхает и старается отвлечься от всех сплетен и конфликтов. Накануне она предложила поклонникам задать ей вопросы. Многие тут же решил поинтересоваться семейным положением ведущей, на что она ответила, что свободна. Некоторые до сих пор осуждают звезду за то, что она якобы не стала спасать брак, хотя это было возможно. Подобного она терпеть не намерена.

"Не учите меня жизни!" – возмутилась Ксения Бородина. Она подчеркнула, что никогда не жила ради того, чтобы ее семья была со стороны похожа на сказку. Она просто хотела быть счастливой со своим человеком. Ведущая попросила прекратить интересоваться причинами ее развода. "Я не хочу об этом говорить", – отрезала она.

