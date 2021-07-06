Дочь покойного Меньшова обратилась к людям с просьбой молиться

Юлия Меньшова нашла в себе силы поблагодарить всех друзей и поклонников отца за искренние слова поддержки.

Вчера всех россиян потрясло трагическое известие о смерти 81-летнего Владимира Меньшова. Внезапная кончина всеми любимого режиссера стала по-настоящему общенародным горем. Многочисленные почитатели таланта Владимира Валентиновича выразили свои искренние соболезнования его родным. После этого Юлия Меньшова сочла нужным высказать свою признательность и попросить о некоторой помощи.

Скорбящая дочь через "Инстаграм" обратилась к публике со словами благодарности. Она отметила, что в эти дни ее отец очень нуждается в молитвах, и попросила всех неравнодушных помолиться о рабе Божьем Владимире. Артистка уверена в том, что это будет очень большой помощью для души почившего кинодеятеля. Свои слова Меньшова подкрепила трогательным снимком еще живого отца.

Напомним, что Владимир Меньшов еще 22 июня был госпитализирован с ковидом. Мужчина до последнего боролся с коварным вирусом, но так и не смог победить болезнь. Супруга Владимира Меньшова Вера Алентова тоже попала в клинику с тем же диагнозом. Трагическое известие о смерти мужа настигло ее в больнице. Подробности состояния артистки пока не раскрываются. Раздавленную смертью отца Юлию Меньшову, очевидно, не покидает беспокойство и за здоровье матери, поэтому она пока не находит в себе сил для общения с прессой.