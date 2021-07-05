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Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа

Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа

Вдова Владимира Меньшова Вера Алентова продолжает борьбу за жизнь.
прочитано 2620 раз

5 июня не стало легендарного российского и советского кинорежиссера Владимира Меньшова. 81-летний сценарист скоропостижно скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Создатель картины "Москва слезам не верит" до последнего верил в свое исцеление. Вдова Владимира Меньшова, звезда советского и российского кино Вера Алентова все это время вместе с мужем боролась за жизнь, но он, к сожалению, не справился.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Супруга Владимира Меньшова Вера Алентова тоже была госпитализирована, и у нее также подтвержден ковид. Актрисе сообщили о смерти супруга. Трагическое известие настигло ее как раз в больнице, пишет "КП". О состоянии звезды кинематографа пока ничего не известно. Убитая горем дочь прославленных родителей Юлия Меньшова пока не может общаться с прессой.

Коллеги в шоке от произошедшего. Скоропостижная смерть заслуженного деятеля искусств РСФСР подкосила всех. Продюсер Александр Литвинов рассказал, что говорил с легендарным драматургом всего неделю назад. Тогда никаких предвестников несчастья не было. Меньшов был бодр и весел и собирался выходить с больничного.

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе более полувека. Они поженились на втором курсе театрального института. После второй по счету режиссерской работы Меньшова "Москва слезам не верит" Вера Алентова стала знаменитой. Артистка также известна по фильмам "Завтра была война", "Время желаний", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 19:19 Источник: КП ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

Гость790050
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Пример в личной и творческой жизни,редкое сочетание таланта и морали!Спасибо,мастер! Светлая память!
Гость789057
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Глубокие соболезнования!! Вера Валентиновна, поправляйтесь! Юля, держись!
Гость791051
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Светлая память! Вера и Юля, держитесь. Его работы будут жить всегда.
гость
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5 июЛя, а не июня)
Гость784291
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Соболезную...
Гость783767
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Умер гений. Очень скромным был. Утрата невосполнимая.
Гость783767
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Только слёзы!🥲🥲🥲
Гость785483
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🙏🙏🥲🕯
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