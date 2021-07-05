"Что со вкусом случилось?": перетянутую платьем вывалившуюся грудь Водонаевой засмеяли

На днях бывшая звезда "Дома-2" Алена Водонаева отметила 39-летие. Ее затравили за нелепый праздничный наряд.

Алена Водонаева активно ведет свой "Инстаграм" и неплохо зарабатывает этим на жизнь. Одним из ярких инфоповодов для нее стал ее собственный день рождения, который привлек много поклонников и хейтеров.

В своем "Инстаграм" бывшая именинница Алена Водонаева пожаловалась, что вместо поздравлений с днем рождения получила очередную порцию хейта. Подписчики раскритиковали ее атласное розовое платье, в котором она пришла на торжество.

За это Алена Водонаева назло всем врагам выставила всем напоказ перетянутую платьем грудь, снятую крупным планом. В таком наряде бизнесвумен отмечала свой день рождения в одном из столичных ресторанов.

"Какие-то злые женщины — "эксперты" осуждают и даже оскорбляют мое "праздничное декольте" и цвет платья. Черт, я же совсем забыла их спросить, что же мне надеть в мой день рождения, летним днем", – написала возмущенная Алена Водонаева.

Подписчики признали, что платье совершенно не красит именинницу, да еще и чересчур перетягивает ее грудь. "Что со вкусом случилось?" – написали критики.

После этого Водонаева выложила еще одно видео с декольте и добавила, что теперь она и ее хейтеры квиты. "Женщины, специально для вас, декольте 2:0. Обожаю!" – добавила модель.



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