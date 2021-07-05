Состояние ухудшилось: близкого мужчину Пугачевой срочно госпитализировали

Экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович попал в столичную больницу. У него выявлен COVID-19.

Режиссер и сценарист подхватил коронавирусную инфекцию примерно неделю тому назад. 76-летний бывший муж Примадонны сначала лечился дома.

Однако самолечение не помогло: состояние знаменитости стало ухудшаться. В итоге Александра Стефановича поместили в клинику в Сокольниках. По имеющейся информации, у экс-возлюбленного Аллы Пугачевой поражено около 50% легких. Врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести.

Александр Стефанович – успешный кинодраматург, журналист и фотохудожник. В браке с Аллой Пугачевой он прожил с 1977 по 1981 год.

Отметим, что в настоящее время борется с коронавирусом в больнице и знаменитый актер и музыкант Петр Мамонов. Правда, его дела обстоят намного хуже, чем у Александра Стефановича. У артиста поражено 80% легких. Сначала он не обращался за помощью к медикам, лечась дома. Известно, что певец не вакцинировался от COVID-19. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В плачевном состоянии в клинике и певица МакSим. У исполнительницы поражено 80% легких. Несмотря на это, близкие и поклонники звезды не теряют надежды на то, что организм 38-летней исполнительницы справится с коварной инфекцией.

Как писали "Дни.ру", 5 июля стало известно, что умер режиссер Владимир Меньшов. Многие знаменитости уже высказались о смерти звезды театра и кино.