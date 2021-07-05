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Шоу-бизнес
"Тяжелая утрата": кончина Меньшова сбила с ног Пригожина

"Тяжелая утрата": кончина Меньшова сбила с ног Пригожина

Смерть Владимира Меньшова застигла врасплох многих отечественных знаменитостей. В их числе и Иосиф Пригожин.
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Известный продюсер сбит с ног трагическим известием. Муж певицы Валерии отреагировал на случившееся, завив, что ему очень жаль, что умер Владимир Меньшов.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иосиф Пригожин назвал режиссера и актера выдающимся, творческим, талантливым человеком огромного масштаба, цветом нашей нации и культуры. Он добавил, что кончина мэтра отечественного кинематографа является тяжелой утратой, передает RT.

Кроме того, Иосиф Пригожин отметил, что Владимир Меньшов останется жить в памяти людей всегда. Ведь все, что режиссер и артист сделал за свою жизнь, зрители будут видеть постоянно.

О смерти 81-летнего Владимира Меньшова ранее высказались Валерий Гаркалин, Сергей Жигунов, Андрей Разин, Любовь Толкалина, его дочь Юлия Меньшова и другие российские звезды.

Напомним, оскароносный режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что недуг у звезды протекает в легкой форме. Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 16:26 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

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