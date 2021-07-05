Валерий Меладзе о секс-скандале с Ани Лорак: Желания у Кости не было

Вокалист Валерий Меладзе вступился за брата, продюсера Константина Меладзе.

Певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал, который разгорелся несколько месяцев назад вокруг его брата Константина Меладзе. Тогда певица Ани Лорак заявила, что в прошлом продюсер предлагал ей вступить в интимную связь. Якобы взамен Константин обещал Ани продвижение в карьере.

По словам Валерия Меладзе, случаи, когда артисты добиваются успеха благодаря интрижкам, в шоу-бизнесе не редкость. "Карьера через постель — дело выбора", – отметил 56-летний артист. Между тем, по мнению вокалиста, говорить об этом публично – плохая идея.

Артист уверил, что Константин никогда не смог бы сделать непристойное предложение женщине. "Не было никакой опасности для Ани Лорак", – подчеркнул Валерий. По словам Меладзе, его брат интеллигентный и очень скромный. К женщинам Константин относится с трепетом и уважением.

Валерий Меладзе уверен, что Ани Лорак сегодня сама не сможет объяснить, зачем "она все это ляпнула". Певец предположил, что вокалистка затаила на Константина обиду, когда тот прекратил сотрудничать с ней.

"Костя понял, что не получается некоего творческого процесса. Тогда у него было действительно много артистов. Он не может в бесконечном количестве писать песни... Возможно, эта обида и заставила ее это сказать, – отметил Валерий Меладзе в свежем интервью.

Валерий признался также, что он и его брат часто говорили о женщинах, которые казались им привлекательными. По словам Меладзе, Ани никогда не интересовала Константина в этом плане.

"Желания у него не было. Мы обсуждаем девушек, которые нам нравятся. И она не входила в сферу его интересов", – подчеркнул Валерий.