Разлад усиливается: принц Гарри лишился доверия королевской семьи

Принцы Гарри и Уильям до сих пор враждуют, сообщил источник, близкий к королевской семье.

Продолжение: Заявлено о возвращении Меган Маркл к Елизавете II после скандала

На прошлой неделе принц Гарри, который в 2020-м переехал в США, посетил Лондон. Вместе со своим братом, принцем Уильямом он открыл памятник своей матери, принцессе Диане в Кенсингтонском дворце. Герцог Сассекский присутствовал на мероприятии около получаса, после чего поспешил обратно в Калифорнию.

Многие были уверены, что открытие памятника леди Ди сплотит братьев, но, к сожалению, ситуация остается напряженной. Источник, близкий к сыновьям принца Чарльза, отметил, что они лишь устроили шоу, ведь мероприятие должно было пройти без сучка и задоринки. На самом же разлад усиливается.

"Гарри практически невозможно доверять", – сказал человек, приближенный к королевской семье.

Ранее сообщалось, что на 83 году жизни умер дядя Меган Маркл. Вероятно, поэтому поэтому принц Гарри, желая поддержать супругу, после открытия памятника матери спешно вернулся в США.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что интернет-пользователи раскритиковали памятник принцессе Диане. Им не понравилось выражение лица принцессы на монументе, а также фигуры детей, которые возвели в дополнение к основной скульптуре. Принцы Гарри и Уильям, напротив, считают памятник достойным похвалы.