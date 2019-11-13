Принц Гарри борется за звание самого сексуального папы года

People ежегодно составляет списки звезд, предлагая их на номинации: "самые красивые люди", "лучше и хуже всего одевающиеся" и "самый сексуальный мужчина". В этот раз были обнародованы кандидаты в четырех категориях. Читатели выберут "Самого стильного мужчину", "Самого привлекательного спортсмена", "Самого смешного и сексуального", а также "Самого сексуального отца" 2019 года.
Известно, что принц Гарри выдвинут на звание самого сексуального отца 2019 года, сообщает VSE42.ru. Вместе с ним за титул поборются экс-игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, пловец Райан Лохте, а также актеры Райан Рейнольдс и Стивен Ен.
Среди самых сексуальных и смешных: комики Тревор Ной, Хасан Минхадж, Джон Малейн, Роб Делани и Кумейл Нанджиани. За звание самого стильного состязаются актеры Эдди Редмейн, Генри Голдинг, Джефф Гольдблюм и Дональд Гловер, а также музыкант A$AP Rocky.
На место "самого привлекательного" среди спортсменов претендуют: теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпсом. В течение недели издание объявит кандидатов еще в нескольких категориях.
В 2018-м году "Самым привлекательным мужчиной" по версии журнала стал британский темнокожий актер Идрис Эльба. Артист известен по фильмам "Лютер", "Темная башня", "Крутые меры" и "Офис".
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