Непоправимый урон! Разин оторопел от потери близкого

Утром 5 июля умер советский и российский актер Владимир Меньшов. Продюсер Андрей Разин выразил соболезнования.



О смерти народного артиста РСФСР сообщили в "Киноконцерне "Мосфильм", членом правления которого н был. Семья артиста с трудом переживает трагедию. Кинорежиссер умер от осложнений после ковида на 82-м году жизни.



Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выразил соболезнования всем знавшим и любившим Владимира Меньшова. Он написал в своем "Инстаграм", что для него это тоже огромная потеря.

"Он был великим режиссером, великим актером. Это – огромная потеря для всего нашего народа и кинематографии", – написал Разин.

Андрей Разин также призвал всех граждан как можно скорее вакцинироваться от ковида, ведь этот коварный вирус, по его словам, забирает лучших и наносит "непоправимый урон".

Владимир Меньшов – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. В его кинематографической копилке такие легендарные картины, как "Москва слезам не верит", которая получила в Америке номинацию "Лучший фильм на иностранном языке". Также Меньшов снял всеми любимые фильмы "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Точный диагноз, от которого умер режиссер, пока не называется. Однако известно, что это последствия ковида. Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с режиссером планируют провести 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.



