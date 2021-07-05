"В шоке от случившегося": Гаркалин потрясен ужасной трагедией

Сегодня стало известно о трагической кончине народного артиста РСФСР. Владимир Валентинович ушел из жизни в возрасте 81 года после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Коллеги, друзья и поклонники режиссера уже начали высказывать свои соболезнования родным покойного. О глубокой скорби от произошедшего заявил и Валерий Гаркалин, который работал вместе с Владимиром Меньшовым.
Говоря о коллеге, Гаркалин с трудом мог сдержать слезы. Народный артист РФ признался, что ему будет очень не хватать Меньшова и он будет очень долго и глубоко скорбеть по ушедшему товарищу.
"Я нахожусь просто в шоке от случившегося," – заявил актер.
По словам Гаркалина, работа с Меньшовым была "настоящим творческим счастьем" – об этом он рассказал "Пятому каналу". Удовольствие от деятельности оскароносного режиссера всегда получали не только артисты, но и зрители. Картины прославленного творца всегда попадали в их сердца.
Трогательными воспоминаниями об ушедшем режиссере уже обменялись многие его друзья, коллеги да и просто почитатели его таланта. Дочь покойного Юлия Меньшова поделилась несколькими архивными кадрами с отцом. Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова призналась, что трагическое известие о смерти Владимира Меньшова просто сразило ее.
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