"В шоке от случившегося": Гаркалин потрясен ужасной трагедией

Валерий Гаркалин поделился своими чувствами после новости о смерти Владимира Меньшова.

Сегодня стало известно о трагической кончине народного артиста РСФСР. Владимир Валентинович ушел из жизни в возрасте 81 года после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Коллеги, друзья и поклонники режиссера уже начали высказывать свои соболезнования родным покойного. О глубокой скорби от произошедшего заявил и Валерий Гаркалин, который работал вместе с Владимиром Меньшовым.

Говоря о коллеге, Гаркалин с трудом мог сдержать слезы. Народный артист РФ признался, что ему будет очень не хватать Меньшова и он будет очень долго и глубоко скорбеть по ушедшему товарищу.

"Я нахожусь просто в шоке от случившегося," – заявил актер.



По словам Гаркалина, работа с Меньшовым была "настоящим творческим счастьем" – об этом он рассказал "Пятому каналу". Удовольствие от деятельности оскароносного режиссера всегда получали не только артисты, но и зрители. Картины прославленного творца всегда попадали в их сердца.

Трогательными воспоминаниями об ушедшем режиссере уже обменялись многие его друзья, коллеги да и просто почитатели его таланта. Дочь покойного Юлия Меньшова поделилась несколькими архивными кадрами с отцом. Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова призналась, что трагическое известие о смерти Владимира Меньшова просто сразило ее.